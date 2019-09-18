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Регион 18.09.2019 10:45

Итальянская полиция задержала гражданина Грузии, заочно осужденного в РФ за убийство

Разыскиваемый в России за совершение убийства 41-летний гражданин Грузии был задержан итальянской полицией в аэропорту города Болонья, сообщают грузинские СМИ.

Гражданин Грузии Т.Б за совершенное в РФ убийство был объявлен в международный розыск в 2015 году. Заочно он приговорен российским судом к 15 годам лишения свободы.

Итальянские правоохранительные органы решают вопрос об экстрадиции задержанного гражданина Грузии в Россию.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРУЗИЯ, ИТАЛИЯ, ГРАЖДАНИН, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]