Итальянская полиция задержала гражданина Грузии, заочно осужденного в РФ за убийство

Разыскиваемый в России за совершение убийства 41-летний гражданин Грузии был задержан итальянской полицией в аэропорту города Болонья, сообщают грузинские СМИ.
Гражданин Грузии Т.Б за совершенное в РФ убийство был объявлен в международный розыск в 2015 году. Заочно он приговорен российским судом к 15 годам лишения свободы.
Итальянские правоохранительные органы решают вопрос об экстрадиции задержанного гражданина Грузии в Россию.
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