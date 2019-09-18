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Дальнее зарубежье 18.09.2019 11:01

Макрон предложил Эр-Рияду помощь в расследовании атаки на нефтяные объекты

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонной беседе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом предложил помощь в расследовании атак на нефтяную инфраструктуру страны, сообщило саудовское информагентство SPA.

Беседа состоялась по инициативе французской стороны.

Макрон подчеркнул: "необходимо, чтобы весь мир не показал слабость в отношении атак".

Как сообщалось, в ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В среду министерство обороны Саудовской Аравии планирует представить доказательства причастности Ирана к нападениям на саудовские нефтяные объекты, сообщил телеканал Al Ihbaria.

Ранее СМИ, ссылаясь на знакомого с ходом расследования саудовского чиновника, сообщали, что следователи обнаружили обломки, по всей вероятности, иранской крылатой ракеты.

Как информировало агентство Bloomberg, Пентагон также готовит экспертный доклад, который должен будет пролить свет на то, кто несет ответственность за атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Тем не менее, как сообщают СМИ, ни Саудовская Аравия, ни США не располагают точными данными о месте пуска ракет и дронов по саудовским НПЗ. Они, ссылаясь на заявления источников из числа официальных лиц, поясняют, что основное внимание силы ПРО США и Саудовской Аравии уделяют южным границам королевства, чтобы противостоять ударам по саудовским объектам с территории Йемена, которые периодически наносят йеменские мятежники-хуситы.

"Вы знаете, у нас нет немигающего ока, которое постоянно следит за всем Ближним Востоком", - вынужден был заявить журналистам в Лондоне председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САУДАРАВИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]