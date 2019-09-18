Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8722 RUR   0.0266 GBR   2.111 TRY   0.2967

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.34 -3.56 Brent 64.55 -4.47

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.09.2019 10:01

Администрация Трампа предлагала ударить по Ирану после атаки на Saudi Aramco

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает кибератаку, удар по иранским нефтяным объектам или по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ответ на нападение на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco, сообщает NBC News со ссылкой на источники, осведомленные о дискуссии.

В ходе встречи 16 сентября, посвященной национальной безопасности, американские военные чиновники предложили Трампу различные варианты ответных мер против Ирана. Однако, по словам источников, президент США попросил подготовить другие предложения, поскольку не хочет втягивать страну в военный конфликт с Ираном.

Один из собеседников NBC News уточнил, что удар может нанести сама Саудовская Аравия, чьи нефтяные объекты и были атакованы, в то время как Вашингтон будет помогать своему союзнику с помощью разведки, но сам не будет непосредственно участвовать в боевых действиях.

Ранее Трамп, комментируя атаку на саудовские нефтяные объекты, заявлял, что США хотели бы избежать войны с Ираном.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, УДАР, ОБСУЖДЕНИЕ


Похожие новости


США вместе с партнерами прорабатывают реакцию на атаки в Саудовской Аравии - шеф Пентагона Переговоров Тегерана с Вашингтоном не будет ни на каком уровне - верховный лидер Ирана Трамп заявил, что не готов к встрече с Ираном без предварительных условий США перешли от кампании по максимальному давлению к "максимальному обману", заявляет глава МИД Ирана Трамп раздумывает над идеей Франции предоставить Ирану кредиты на $15 млрд в обмен на соблюдение атомной сделки В Белом доме начали подготовку к возможной встрече Трампа с Рухани - Bloomberg

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]