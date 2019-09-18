Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8722 RUR   0.0266 GBR   2.111 TRY   0.2967

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.34 -3.56 Brent 64.55 -4.47

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 18.09.2019 10:14

Суммарная добыча нефти на АЧГ с 1997г составила 488 млн т, инвестиции - $36 млрд - BP

Суммарный объем нефти, добытой с ноября 1997 года по 1 июля 2019 года с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) составил 488 млн тонн, отмечается в сообщении компании BP-Azerbaijan.

"За весь период с начала разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) добыто 488 млн тонн нефти, суммарные инвестиции на эти цели - $36 млрд. До сих пор Азербайджану безвозмездно передано свыше 44 млрд кубометров попутного газа, добытого с блока АЧГ", - говорится в информации.

По данным компании, к концу II-го квартала 2019 года на мировые рынки по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было экспортировано 3,3 млрд баррелей нефти, с терминала Джейхан отгружено 4300 танкеров.

«Суммарные инвестиции компании BP и ее партнеров по проекту АЧГ в реализацию социальных проектов в Азербайджана составили $84 млн», - говорится в сообщении.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составит 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на 2017-2049гг.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АГЧ, НЕФТЕДОБЫЧА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]