Суммарная добыча нефти на АЧГ с 1997г составила 488 млн т, инвестиции - $36 млрд - BP

Суммарный объем нефти, добытой с ноября 1997 года по 1 июля 2019 года с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) составил 488 млн тонн, отмечается в сообщении компании BP-Azerbaijan.

"За весь период с начала разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) добыто 488 млн тонн нефти, суммарные инвестиции на эти цели - $36 млрд. До сих пор Азербайджану безвозмездно передано свыше 44 млрд кубометров попутного газа, добытого с блока АЧГ", - говорится в информации.

По данным компании, к концу II-го квартала 2019 года на мировые рынки по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было экспортировано 3,3 млрд баррелей нефти, с терминала Джейхан отгружено 4300 танкеров.

«Суммарные инвестиции компании BP и ее партнеров по проекту АЧГ в реализацию социальных проектов в Азербайджана составили $84 млн», - говорится в сообщении.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составит 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на 2017-2049гг.

Н.Аббасова