Богданов: цену на нефть в связи с последними событиями сложно прогнозировать

Цену на нефть в связи с последними событиями в Саудовской Аравии сложно прогнозировать, считает глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.
"Сложно прогнозировать. Такие вещи тяжело прогнозировать, невозможно", - сказал он журналистам в кулуарах Тюменского нефтегазового форума, отвечая на соответствующий вопрос.
"Думаю, все будет хорошо", - добавил Богданов.
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