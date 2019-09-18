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ТЭК 18.09.2019 10:20

Богданов: цену на нефть в связи с последними событиями сложно прогнозировать

Цену на нефть в связи с последними событиями в Саудовской Аравии сложно прогнозировать, считает глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.

"Сложно прогнозировать. Такие вещи тяжело прогнозировать, невозможно", - сказал он журналистам в кулуарах Тюменского нефтегазового форума, отвечая на соответствующий вопрос.

"Думаю, все будет хорошо", - добавил Богданов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СУРГУТНЕФТЕГАЗ, ЦЕНА, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]