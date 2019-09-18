Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо 26 сентября посетит столицу Казахстана

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо 26 сентября примет участие в XII форуме Kazenergy в столице Казахстана.
"Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо будет участвовать (в форуме - ИФ-К) 26 сентября", - сказал журналистам глава ассоциации Kazenegry Болат Акчулаков в среду в Нур-Султане.
Баркиндо примет участие в пленарной сессии и интерактивной дискуссии "Будущее нефти: реальность и прогнозы".
Кроме генсека ОПЕК в программе дискуссии заявлены глава казахстанской НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев, старший вице-президент ExxonMobil Upstream Oil & Gas Том Шуслер, генеральный директор Eni Алессандро Пулити, вице-президент по Каспию и Южной Европе "Тоталь Разведка и Добыча" Бернар Клеман.
Евразийский форум Kazenergy проводится казахстанской ассоциацией организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy с 2006 года.
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