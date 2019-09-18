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ТЭК 18.09.2019 10:23

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо 26 сентября посетит столицу Казахстана

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо 26 сентября примет участие в XII форуме Kazenergy в столице Казахстана.

"Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо будет участвовать (в форуме - ИФ-К) 26 сентября", - сказал журналистам глава ассоциации Kazenegry Болат Акчулаков в среду в Нур-Султане.

Баркиндо примет участие в пленарной сессии и интерактивной дискуссии "Будущее нефти: реальность и прогнозы".

Кроме генсека ОПЕК в программе дискуссии заявлены глава казахстанской НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев, старший вице-президент ExxonMobil Upstream Oil & Gas Том Шуслер, генеральный директор Eni Алессандро Пулити, вице-президент по Каспию и Южной Европе "Тоталь Разведка и Добыча" Бернар Клеман.

Евразийский форум Kazenergy проводится казахстанской ассоциацией организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy с 2006 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОПЕК, ГЕНСЕК, ПРИЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]