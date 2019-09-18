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Здравоохранение 18.09.2019 10:33

В Азербайджане сифилис выявлен у 49 человек, сдавших кровь

В Азербайджане в акции по сдаче крови приняли участие 5,809 тыс. человек, у 169 из них были обнаружены вирусы, сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным Минздрава всего было сдано 2 тыс. 614,1 литров крови.

При этом у 76 человек обнаружен вирус Гепатит С (HCV), у 44 – Гепатит В (HbsAg), у 49 человек – сифилис.

«Кровь, в которой обнаружены вирусы, была обезврежена»», - подчеркивает ведомство.

Х.Насирзаде

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Тэги: СДАЧА, КРОВЬ, ВИРУСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]