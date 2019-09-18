В Азербайджане сифилис выявлен у 49 человек, сдавших кровь

В Азербайджане в акции по сдаче крови приняли участие 5,809 тыс. человек, у 169 из них были обнаружены вирусы, сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным Минздрава всего было сдано 2 тыс. 614,1 литров крови.
При этом у 76 человек обнаружен вирус Гепатит С (HCV), у 44 – Гепатит В (HbsAg), у 49 человек – сифилис.
«Кровь, в которой обнаружены вирусы, была обезврежена»», - подчеркивает ведомство.
Х.Насирзаде
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