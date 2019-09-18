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18.09.2019 11:04

Азербайджан создаст 22 предприятия в сфере АПК с полной стоимостной цепочкой

В Азербайджане реализован первый проект, предусматривающий создание стоимостной цепочки в сфере агробизнеса.

«Реализация первого проекта начата в Самухском районе. В каждом подобном проекте предусмотрено партнерство до 20 фермеров и перерабатывающих предприятий», сообщает министерство сельского хозяйства.

Проект, осуществленный по принципу «С поля к столу», предусматривает беспрерывную связь «производитель – переработчик – продавец - потребитель».

Он реализуется в рамках совместного проекта министерства сельского хозяйства Азербайджана и Всемирного банка «Укрепление конкурентоспособности сельского хозяйства».

В целом, Минсельхоз планирует реализацию в Азербайджане 22 таких проектов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АПК, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]