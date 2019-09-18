Азербайджан создаст 22 предприятия в сфере АПК с полной стоимостной цепочкой

В Азербайджане реализован первый проект, предусматривающий создание стоимостной цепочки в сфере агробизнеса.

«Реализация первого проекта начата в Самухском районе. В каждом подобном проекте предусмотрено партнерство до 20 фермеров и перерабатывающих предприятий», сообщает министерство сельского хозяйства.

Проект, осуществленный по принципу «С поля к столу», предусматривает беспрерывную связь «производитель – переработчик – продавец - потребитель».

Он реализуется в рамках совместного проекта министерства сельского хозяйства Азербайджана и Всемирного банка «Укрепление конкурентоспособности сельского хозяйства».

В целом, Минсельхоз планирует реализацию в Азербайджане 22 таких проектов.

Б.Рустамбеков