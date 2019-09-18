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Карабахский конфликт 18.09.2019 11:06

Командующие видами войск доложили Гасанову о ходе широкомасштабных оперативно-тактических учений

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в среду заслушал доклады командиров о ходе широкомасштабных учений, проходящих в Азербайджане.

«Командующие видами войск, командиры воинских объединений и соответствующие должностные лица доложили Гасанову о ходе широкомасштабных учений, проходящих в Азербайджане»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство отмечает, что заслушав доклады о принятых решениях по организации деятельности в ходе общевойсковых операций, перед командирами были поставлены соответствующие задачи по управлению войсками.

Широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений проходят в Азербайджане 16-20 сентября под руководством министра обороны республики. В них задействованы до 10 тыс. человек личного состава, более 100 единиц танков и бронетехники, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

Цель учений - отработка вопросов организации и проведения контрнаступательной операции в горах путем нанесения превентивных ударов для разгрома группировки противника и овладения выгодными рубежами на освобожденных территориях.

В ходе учений, которые проводятся в сложных условиях, горно-лесистой, скалистой местностях и радиоэлектронной обстановке, выполняются задачи по организации слаженности действий передовых, обходящих отрядов во взаимодействии с основными ударными группировками, а также артиллерией, авиацией и другими элементами боевого порядка.

Все действия проходят на различных полигонах, учебных центрах с этапами боевой стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]