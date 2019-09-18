Командующие видами войск доложили Гасанову о ходе широкомасштабных оперативно-тактических учений

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в среду заслушал доклады командиров о ходе широкомасштабных учений, проходящих в Азербайджане.
«Командующие видами войск, командиры воинских объединений и соответствующие должностные лица доложили Гасанову о ходе широкомасштабных учений, проходящих в Азербайджане»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Оборонное ведомство отмечает, что заслушав доклады о принятых решениях по организации деятельности в ходе общевойсковых операций, перед командирами были поставлены соответствующие задачи по управлению войсками.
Широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений проходят в Азербайджане 16-20 сентября под руководством министра обороны республики. В них задействованы до 10 тыс. человек личного состава, более 100 единиц танков и бронетехники, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.
Цель учений - отработка вопросов организации и проведения контрнаступательной операции в горах путем нанесения превентивных ударов для разгрома группировки противника и овладения выгодными рубежами на освобожденных территориях.
В ходе учений, которые проводятся в сложных условиях, горно-лесистой, скалистой местностях и радиоэлектронной обстановке, выполняются задачи по организации слаженности действий передовых, обходящих отрядов во взаимодействии с основными ударными группировками, а также артиллерией, авиацией и другими элементами боевого порядка.
Все действия проходят на различных полигонах, учебных центрах с этапами боевой стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым.
Ф.Исазаде
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