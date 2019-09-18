Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-июле увеличился в 1,8 раза

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-июле 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза - до 178,3 тыс. единиц, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Общая стоимость импортированных в Азербайджан в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $41 млн 603 тыс. (рост в 1,7 раза).
За отчетный период в Азербайджан также импортировано 294,5 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 29,2%) на сумму $44 млн 62,9 тыс. (рост на 20,9%).
Кроме этого, за отчетный период на 9% - до 100,3 тыс. единиц увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $20 млн 551,1 тыс. (рост на 25,3%).
Б.Рустамбеков
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