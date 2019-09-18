В Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ - МИД Белоруссии

В Минске в настоящее время проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщает МИД Белоруссии в своем микроблоге в соцсети Twitter.
"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в среду.
Позднее пройдет заседание ТКГ.
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