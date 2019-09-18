Порошенко не пришел на допрос к следователям по делу о возможном вмешательстве в деятельность судей

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" в среду не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
"Петро Порошенко не явился на допрос. Повестка будет направлена повторно", - сказала журналистам в среду пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
Она пояснила, что речь идет об уголовном производстве, которое касается возможного злоупотребления служебным положением, а также возможного вмешательства в деятельность судей.
"Данное уголовное производство - периода, начиная с 2016 года, когда началась судебная реформа, во время которой судьи, у которых заканчивался пятилетний срок их полномочий, не были своевременно переназначены президентом. Таким образом, они получали вознаграждение в виде своей зарплаты судьи, что могло причинить государству определенные убытки, поскольку по факту они судопроизводство не осуществляли", - отметила пресс-секретарь ГБР.
Она сообщила, что в рамках этого уголовного производства уже началась допросы судей. "Речь идет о более тысяче судей, которые будут допрошены в рамках этого уголовного производства", - рассказала пресс-секретарь.
Иванова подчеркнула, что ГБР направляет Порошенко повестки через аппарат Верховной Рады и напомнила, что согласно действующему законодательству, у него депутатская неприкосновенность.
Ближайшие допросы Порошенко запланированы на 27 сентября и 3 октября, но повторные повестки могут направляться и на другие даты, добавила она.
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