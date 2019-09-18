Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8811 RUR   0.0264 GBR   2.1227 TRY   0.2982

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.34 -3.56 Brent 64.55 -4.47

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.09.2019 15:27

Порошенко не пришел на допрос к следователям по делу о возможном вмешательстве в деятельность судей

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" в среду не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

"Петро Порошенко не явился на допрос. Повестка будет направлена повторно", - сказала журналистам в среду пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Она пояснила, что речь идет об уголовном производстве, которое касается возможного злоупотребления служебным положением, а также возможного вмешательства в деятельность судей.

"Данное уголовное производство - периода, начиная с 2016 года, когда началась судебная реформа, во время которой судьи, у которых заканчивался пятилетний срок их полномочий, не были своевременно переназначены президентом. Таким образом, они получали вознаграждение в виде своей зарплаты судьи, что могло причинить государству определенные убытки, поскольку по факту они судопроизводство не осуществляли", - отметила пресс-секретарь ГБР.

Она сообщила, что в рамках этого уголовного производства уже началась допросы судей. "Речь идет о более тысяче судей, которые будут допрошены в рамках этого уголовного производства", - рассказала пресс-секретарь.

Иванова подчеркнула, что ГБР направляет Порошенко повестки через аппарат Верховной Рады и напомнила, что согласно действующему законодательству, у него депутатская неприкосновенность.

Ближайшие допросы Порошенко запланированы на 27 сентября и 3 октября, но повторные повестки могут направляться и на другие даты, добавила она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ГБР, ДОПРОС


Похожие новости


Порошенко вновь не прибыл в Бюро расследований, адвокат принес его письменные показания Порошенко продолжает игнорировать вызовы на допрос, отмечает глава Госбюро расследований Украины Порошенко заявил о попытках атак изнутри и извне на армию, язык и веру Порошенко прибыл на допрос в бюро расследований Новым местом работы Порошенко стал офис его партии, где он уже встретился с американскими гостями Порошенко в Брюсселе договорился о продлении в июне санкций ЕС против РФ, утверждают в Киеве

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]