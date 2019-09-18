Оппозиция слегка опережает Нетаньяху на выборах в Израиле - промежуточные данные ЦИК

Согласно официальным результатам подсчета 60,28% голосов оппозиционная партия "Кахоль-лаван" Бенни Ганца набирает чуть больше голосов, чем партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает в среду сайт Центральной избирательной комиссии Израиля.
Так, по итогам подсчета 3,83 млн голосов к 11:39 по местному времени (совпадает с московским), у "Кахоль-лавана" 26,34% голосов, а у "Ликуда" - 25,68% голосов. Третье место занимает представляющая интересы израильских арабов партия "Общий список" с 8,47% голосов. На четвертом месте с 7,72% голосов ультра-религиозная партия ШАС, за ней с небольшим отрывом следуют национально-патриотическая партия "Наш дом Израиль" и ультра-ортодоксальная "Яхадут ха-Тора".
Неофициально подсчитаны уже 96,9% голосов, их СМИ представляют не в процентной составляющей, а в виде распределенных мест в Кнессете. По данным телерадиовещательной корпорации "Кан" "Кахоль-лаван" и "Ликуд" получают по 32 места в парламенте, а "Общий список" - 12 мест. По девять мест приходятся на ШАС и "Наш дом Израиль". "Яхадут ха-Тора" получает, согласно неофициальному подсчету, восемь мест.
Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты - правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" - получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.
Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человек из 120.
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