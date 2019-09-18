МИД Эстонии отвергает заявления министра финансов страны о сходстве ЕС и СССР

Министерство иностранных дел Эстонии отвергло высказывания министра финансов республики Мартина Хельме, сравнившего Европейский союз с бывшим Советским союзом, и расценило его слова как попытку изменения внешнеполитического курса Эстонии.

Озвученная в среду позиция МИД касается опубликованного в конце июля в фейсбуке сообщения главы Минфина Эстонии Мартина Хельме, написавшего в защиту своего отца, главы МВД Марта Хельме, сравнившего ЕС и СССР. "Нет ничего скандального в том, когда сравнивают Советский союз и Европейский союз", - отмечал тогда Хельме-старший.

По словам Хельме-младшего, "в обоих действует только одна "правильная" (явно левая) идеология и противников этой идеологии считают врагами, которых нужно репрессировать; выход из обоих союзов объявлен немыслимым; в обоих союзах можно проводить выборы (даже референдумы!), но у власти можно быть только сторонникам правильной идеологии (по сути, Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) президент Эстонии - ИФ) ведь сказала нам то же самое); в обоих союзах главными врагами имеющегося порядка объявлены национальные силы".

Как сообщили в этой связи "Интерфаксу" в среду пресс-службе МИД Эстонии, ведомство направило ответ на письмо гражданина республики, попросившего разъяснить, какая все же разница между ЕС и СССР. В нём МИД привел высказывания премьер-министра Юри Ратаса о том, что "нет никаких оснований искать для Евросоюза сравнения в истории, потому что они были бы искусственными или просто неверными".

МИД процитировал в ответе первую статью конституции Эстонии: "Эстония - самостоятельная и независимая демократическая республика, а самостоятельность и независимость Эстонии - непреходящи и неотъемлемы".

"14 сентября 2003 года путем народного голосования был принят Закон о дополнении Конституции, который гласит, что Эстония может входить в Европейский союз, исходя из основополагающих принципов Конституции ЭР", - напомнили в министерстве.

МИД также подчеркнул добровольную основу присоединения и выхода из Европейского союза: каждая страна может решить покинуть ЕС в соответствии со своими конституционными требованиями.

Выступивший вскоре после заявлений Хельме-младшего вице-канцлер МИД Матти Маазикас (Matti Maasikas) заявил, что подобное мнение членов правительства, отца и сына Хельме, указывают на изменение внешнеполитического курса Эстонии.

Глава МВД Хельме-старший является также председателем Консервативной народной партии Эстонии, его сын - член правления этой политической организации.

Партия позиционируется как националистическая и евроскептическая. В то же время политика консерваторов пользуется популярностью в народе. На выборах в парламент 3 марта они смогли увеличить свое присутствие в парламенте почти в три раза: с 7 до 19 мандатов из 101. В правительстве им принадлежит 5 министерских портфелей из 15.