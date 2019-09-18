Молдавия просит ФБР помочь в расследовании кражи миллиарда долларов из молдавских банков

Вице-премьер, министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе обратился к ФБР с просьбой об оказании помощи в расследовании кражи $1 млрд из банковской системы республики.

Он сообщил об этом на своей странице в фейсбуке.

Нэстасе находится в США в составе официальной делегации во главе с премьер-министром Майей Санду.

По словам главы МВД, он неоднократно и ранее поднимал тему взаимодействия с внешними партнерами по этому поводу.

"К сожалению, те, кто руководил захваченным олигархом Владимиром Плахотнюком МВД и Генпрокуратурой не торопились пролить свет на дело о банковском мошенничестве. Как вице-премьер и министр внутренних дел в начале своего визита в США встретился с руководством ФБР и вручил письмо с просьбой помочь в поимке и привлечении к ответственности в Молдавии всех, кто совершил эти преступления, начиная с олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также всех их соучастников", - сообщил Нэстасе.

"В ФБР заверили, что окажут полную поддержку, чтобы в Молдавии наконец восторжествовала справедливость", - написал он.

Как сообщалось, Плахотнюк и Шор сбежали из Молдавии сразу после того, как 14 июня этого года в стране произошла смена власти.