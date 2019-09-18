В ООН призывают власти Венесуэлы освободить и других политзаключенных вслед на вице-спикером парламента

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет приветствовала освобождение вице-спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано.
"Бачелет призвала власти Венесуэлы выпустить на свободу остальных политических заключенных", - сообщила в среду пресс-служба Совета ООН по правам человека.
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб ранее заявил, что правительство обратилось в Верховный суд с ходатайством об освобождении Самбрано "в соответствии с частичными соглашениями, достигнутыми венесуэльским правительством и секторами национальной оппозиции".
СМИ отмечают, что освобождение Самбрано, по-видимому, связано с объявлением в минувший понедельник правительством президента Николаса Мадуро о том, что депутаты от правящей Социалистической партии вернутся в Национальную ассамблею, где доминирует оппозиция.
Этот шаг направлен на то, чтобы попытаться оттеснить провозгласившего себя временным президентом Хуана Гуайдо, который ранее во вторник был подтвержден лидером Национальной ассамблеи.
Вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы был задержан в мае этого года. По данным Гуайдо, задержанием Самбрано занималась венесуэльская служба национальной разведки Sebin. Он отметил, что оппозиционер находился в автомобиле, в котором его при помощи подъемного крана доставили к тюрьме.
Самбрано называли одним из основных организаторов неудавшейся попытки переворота, предпринятой в конце апреля в Венесуэле.
Алиев высоко оценивает политическое взаимодействие между Азербайджаном и Беларусью
Президент Алиев встретился в Баку с будущим генсеком ОДКБ
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов
Orsted продает свои активы датской энергокомпании SEAS-NVE за $3,15 млрд
Метанольный завод SOCAR в январе-августе увеличил производство метанола в 3,2 раза
Нефть продолжает снижаться, Brent подешевела до $64,3 за баррель
Минтруда до конца 2019 года сдаст в эксплуатацию пансионат для инвалидов в пригороде Баку
Закон о запрете на курение в общественных местах не соблюдается - Пашаева
Азербайджан в 2019 году увеличил из госбюджета финансирование на лечение онкологических больных
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Габала и российская Сысерть могут стать городами-побратимами
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Шемахе
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook