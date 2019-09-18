В ООН призывают власти Венесуэлы освободить и других политзаключенных вслед на вице-спикером парламента

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет приветствовала освобождение вице-спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано.

"Бачелет призвала власти Венесуэлы выпустить на свободу остальных политических заключенных", - сообщила в среду пресс-служба Совета ООН по правам человека.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб ранее заявил, что правительство обратилось в Верховный суд с ходатайством об освобождении Самбрано "в соответствии с частичными соглашениями, достигнутыми венесуэльским правительством и секторами национальной оппозиции".

СМИ отмечают, что освобождение Самбрано, по-видимому, связано с объявлением в минувший понедельник правительством президента Николаса Мадуро о том, что депутаты от правящей Социалистической партии вернутся в Национальную ассамблею, где доминирует оппозиция.

Этот шаг направлен на то, чтобы попытаться оттеснить провозгласившего себя временным президентом Хуана Гуайдо, который ранее во вторник был подтвержден лидером Национальной ассамблеи.

Вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы был задержан в мае этого года. По данным Гуайдо, задержанием Самбрано занималась венесуэльская служба национальной разведки Sebin. Он отметил, что оппозиционер находился в автомобиле, в котором его при помощи подъемного крана доставили к тюрьме.

Самбрано называли одним из основных организаторов неудавшейся попытки переворота, предпринятой в конце апреля в Венесуэле.