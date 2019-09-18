В Гонконге в субботу перекроют дороги в связи с акциями протеста

Власти Гонконга введут повышенные меры безопасности в связи с планирующимися в субботу, 21 сентября, акциями протеста, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"КНР, Гонконг - 21 сентября планируются акции протеста. Повышенные меры безопасности, перекрытие дорог", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Шествие начнется в 15.00 (по местному времени) от улицы San Wo Lane до правительственного района Tuen Mun. В 19.00 планируется сидячая забастовка на станции метрополитена Yuen Long.

Антиправительственные демонстрации продолжаются в Гонконге уже два месяца, они стали ответом на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

Законопроект был отменен, но протесты продолжились - среди требований демонстрантов создание независимого комитета для расследования насилия полицейских по отношению к протестующим.

Главный аэропорт Гонконга из-за непрекращающихся акций протеста и забастовок работает с перебоями. Пассажиропоток аэропорта в августе сократился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.