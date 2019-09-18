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Дальнее зарубежье 18.09.2019 20:01

В Гонконге в субботу перекроют дороги в связи с акциями протеста

Власти Гонконга введут повышенные меры безопасности в связи с планирующимися в субботу, 21 сентября, акциями протеста, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"КНР, Гонконг - 21 сентября планируются акции протеста. Повышенные меры безопасности, перекрытие дорог", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Шествие начнется в 15.00 (по местному времени) от улицы San Wo Lane до правительственного района Tuen Mun. В 19.00 планируется сидячая забастовка на станции метрополитена Yuen Long.

Антиправительственные демонстрации продолжаются в Гонконге уже два месяца, они стали ответом на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

Законопроект был отменен, но протесты продолжились - среди требований демонстрантов создание независимого комитета для расследования насилия полицейских по отношению к протестующим.

Главный аэропорт Гонконга из-за непрекращающихся акций протеста и забастовок работает с перебоями. Пассажиропоток аэропорта в августе сократился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ПРОТЕСТЫ, ДСКЦ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]