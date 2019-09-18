Следственная группа в Киргизии начала расследование перестрелки на границе с Таджикистаном

Межведомственная следственная группа в Киргизии приступила к расследованию инцидента на киргизско-таджикской границе 16 сентября, в результате которого погиб киргизский пограничник и трое таджикских военных.

"По факту убийства военнослужащего Государственной пограничной службы Киргизии (ГПС), ранения пограничников и жителей села Максат, а также обстрела жилых домов, здания средней школы и пограничного поста начато досудебное производство. Создана межведомственная следственная группа из числа опытных следователей военной прокуратуры Баткенского гарнизона и УВД Баткенской области", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе генеральной прокуратуры Киргизии.

По данным киргизского надзорного ведомства, инцидент на киргизско-таджикской границе начался со строительства на неописанном участке с таджикской стороны. Позже между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошла словесная перепалка, в ходе которой таджикские пограничники первыми применили огнестрельное оружие в отношении граждан Киргизии.

"В сторону села Максат, где проживали мирные жители, было произведено несколько выстрелов из минометов и другого огнестрельного оружия. Выстрелы произведены в сторону вышки "Муром" пограничного поста "Максат", что привело к ее разрушению. Более того, военнослужащие Таджикистана обстреляли здание средней школы села Максат и дома местных жителей", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Отмечается, что следственной группой произведен осмотр пограничного поста "Максат", школы, а также обстрелянных домов, изъяты вещественные доказательства - пули и осколки мин, предположительно от минометов и гранатометов. По изъятым с места происшествия пулям и поражающим элементам назначены судебно-баллистическая и судебно-трасологическая экспертизы. В отношении потерпевших, получивших огнестрельные и осколочные ранения, проводятся судебно-медицинские экспертизы.

16 сентября в результате перестрелки на киргизско-таджикской границе в районе села Максат в Баткенской области погиб один киргизский пограничник. По данным Душанбе, в ходе инцидента погибли трое таджикских военнослужащих. С киргизской стороны были ранены 13 человек, еще несколько человек получили ранения с таджикской стороны.

В минувший вторник Киргизия и Таджикистан обменялись нотами протеста, возложив друг на друга ответственность за инцидент.

Вместе с тем президент Киргизии в ходе рабочего совещания заявил о необходимости не допустить эскалации на киргизско-таджикском участке границы. По его словам, ситуация должна быть урегулирована в рамках международного права и в рамках достигнутых ранее договоренностей с таджикской стороной.