Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8811 RUR   0.0264 GBR   2.1227 TRY   0.2982

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.34 -3.56 Brent 64.55 -4.47

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.09.2019 18:02

Следственная группа в Киргизии начала расследование перестрелки на границе с Таджикистаном

Межведомственная следственная группа в Киргизии приступила к расследованию инцидента на киргизско-таджикской границе 16 сентября, в результате которого погиб киргизский пограничник и трое таджикских военных.

"По факту убийства военнослужащего Государственной пограничной службы Киргизии (ГПС), ранения пограничников и жителей села Максат, а также обстрела жилых домов, здания средней школы и пограничного поста начато досудебное производство. Создана межведомственная следственная группа из числа опытных следователей военной прокуратуры Баткенского гарнизона и УВД Баткенской области", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе генеральной прокуратуры Киргизии.

По данным киргизского надзорного ведомства, инцидент на киргизско-таджикской границе начался со строительства на неописанном участке с таджикской стороны. Позже между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошла словесная перепалка, в ходе которой таджикские пограничники первыми применили огнестрельное оружие в отношении граждан Киргизии.

"В сторону села Максат, где проживали мирные жители, было произведено несколько выстрелов из минометов и другого огнестрельного оружия. Выстрелы произведены в сторону вышки "Муром" пограничного поста "Максат", что привело к ее разрушению. Более того, военнослужащие Таджикистана обстреляли здание средней школы села Максат и дома местных жителей", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Отмечается, что следственной группой произведен осмотр пограничного поста "Максат", школы, а также обстрелянных домов, изъяты вещественные доказательства - пули и осколки мин, предположительно от минометов и гранатометов. По изъятым с места происшествия пулям и поражающим элементам назначены судебно-баллистическая и судебно-трасологическая экспертизы. В отношении потерпевших, получивших огнестрельные и осколочные ранения, проводятся судебно-медицинские экспертизы.

16 сентября в результате перестрелки на киргизско-таджикской границе в районе села Максат в Баткенской области погиб один киргизский пограничник. По данным Душанбе, в ходе инцидента погибли трое таджикских военнослужащих. С киргизской стороны были ранены 13 человек, еще несколько человек получили ранения с таджикской стороны.

В минувший вторник Киргизия и Таджикистан обменялись нотами протеста, возложив друг на друга ответственность за инцидент.

Вместе с тем президент Киргизии в ходе рабочего совещания заявил о необходимости не допустить эскалации на киргизско-таджикском участке границы. По его словам, ситуация должна быть урегулирована в рамках международного права и в рамках достигнутых ранее договоренностей с таджикской стороной.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]