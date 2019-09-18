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Социум 18.09.2019 15:07

Минтруда до конца 2019 года сдаст в эксплуатацию пансионат для инвалидов в пригороде Баку

Минтруда и социальной защиты населения (МТСЗН) до конца 2019 года планирует завершить ремонтно-реконструкционные работы в лечебном пансионате Мярдякан.

По сообщению ведомства, ремонтно-реконструкционные работы в пансионате проводятся в рамках работ по усовершенствованию реабилитационной инфраструктуры для лиц с инвалидностью.

«Работы планируется завершить до конца текущего года. В течении года в учреждении смогут принимать лечение до 5 тыс. лиц с инвалидностью на стационарной основе и 1,5 тыс. – на амбулаторной»,- говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в пансионате, рассчитанном на 200 коек, будет создана современная социально-медицинская реабилитационная инфраструктура, а также оснащен новым оборудованием для проведения эффективного восстановительного лечения.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНТРУДА, ИНВАЛИДЫ, ПАНСИОНАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]