Минтруда до конца 2019 года сдаст в эксплуатацию пансионат для инвалидов в пригороде Баку

Минтруда и социальной защиты населения (МТСЗН) до конца 2019 года планирует завершить ремонтно-реконструкционные работы в лечебном пансионате Мярдякан.

По сообщению ведомства, ремонтно-реконструкционные работы в пансионате проводятся в рамках работ по усовершенствованию реабилитационной инфраструктуры для лиц с инвалидностью.

«Работы планируется завершить до конца текущего года. В течении года в учреждении смогут принимать лечение до 5 тыс. лиц с инвалидностью на стационарной основе и 1,5 тыс. – на амбулаторной»,- говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в пансионате, рассчитанном на 200 коек, будет создана современная социально-медицинская реабилитационная инфраструктура, а также оснащен новым оборудованием для проведения эффективного восстановительного лечения.

Ф.Исазаде