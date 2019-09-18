Минтруда до конца 2019 года сдаст в эксплуатацию пансионат для инвалидов в пригороде Баку

Минтруда и социальной защиты населения (МТСЗН) до конца 2019 года планирует завершить ремонтно-реконструкционные работы в лечебном пансионате Мярдякан.
По сообщению ведомства, ремонтно-реконструкционные работы в пансионате проводятся в рамках работ по усовершенствованию реабилитационной инфраструктуры для лиц с инвалидностью.
«Работы планируется завершить до конца текущего года. В течении года в учреждении смогут принимать лечение до 5 тыс. лиц с инвалидностью на стационарной основе и 1,5 тыс. – на амбулаторной»,- говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в пансионате, рассчитанном на 200 коек, будет создана современная социально-медицинская реабилитационная инфраструктура, а также оснащен новым оборудованием для проведения эффективного восстановительного лечения.
Ф.Исазаде
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