Верховный суд Великобритании второй день обсуждает приостановку работы парламента

В Верховном суде Великобритании в среду проходит второй день слушаний, посвященных решению премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента, сообщает агентство Associated Press.

В среду в суде выступает сторона, представляющая правительство, накануне в суде выступали противники Джонсона. Юристы, представляющие противников приостановки работы парламента, заявляли о существовании доказательств того, что Джонсон считал часть депутатов препятствием для реализации своей политики в области Brexit и хотел лишить их возможности высказывать мнение.

Оппоненты правительства также полагают, что Джонсон незаконно приостановил работу парламента за несколько недель до 31 октября - дата выхода Великобритании из ЕС - с целью не позволить депутатам помешать его планам по Brexit.

Правительство, в свою очередь, заявляет, что приостановка работы парламента была обыкновенной мерой, не связанной с Brexit. По утверждению правительства, какой бы ни была причина приостановки работы парламента, она относится к сфере политики, а не юриспруденции.

Слушания, согласно плану, продлятся до четверга, в нем принимают участие 11 судей. Решение суда также будет вынесено в четверг.

Если суд сочтет, что приостановка работы парламента не была законной, то Джонсону, вероятно, придется возобновлять работу парламента, отмечает Associated Press.

Джонсон приостановил работу британского парламента в период с 9 сентября до 14 октября. Таким образом, у членов парламента, вернувшихся из принудительного отпуска, на принятие решений по выходу из ЕС останется чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября.

У многих британских депутатов есть разногласия с Джонсоном по вопросу Brexit. Так, Джонсон намерен выйти из ЕС 31 октября при любых условиях, в том числе без сделки с ЕС, а многие в парламенте полагают, что выход из ЕС без соглашения приведет к значительным экономическим и социальным проблемам в Великобритании.