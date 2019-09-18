Путин и саудовский наследный принц не обсуждали условия, при которых ОПЕК+ может нарастить добычу для стабилизации цен - Песков

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд не обсуждали условия, при которых ОПЕК+ может временно нарастить добычу нефти для стабилизации цен на рынке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, не обсуждалось", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Путин и наследный принц ранее в среду провели телефонный разговор.
Алиев высоко оценивает политическое взаимодействие между Азербайджаном и Беларусью
Президент Алиев встретился в Баку с будущим генсеком ОДКБ
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов
Минтруда до конца 2019 года сдаст в эксплуатацию пансионат для инвалидов в пригороде Баку
Закон о запрете на курение в общественных местах не соблюдается - Пашаева
Азербайджан в 2019 году увеличил из госбюджета финансирование на лечение онкологических больных
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Габала и российская Сысерть могут стать городами-побратимами
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Шемахе
Обвиняемый в шпионаже канадский полицейский мог нанести ущерб разведкам ряда стран
В ООН призывают власти Венесуэлы освободить и других политзаключенных вслед на вице-спикером парламента
МИД Эстонии отвергает заявления министра финансов страны о сходстве ЕС и СССР
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook