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ТЭК 18.09.2019 15:13

Путин и саудовский наследный принц не обсуждали условия, при которых ОПЕК+ может нарастить добычу для стабилизации цен - Песков

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд не обсуждали условия, при которых ОПЕК+ может временно нарастить добычу нефти для стабилизации цен на рынке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не обсуждалось", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин и наследный принц ранее в среду провели телефонный разговор.

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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, ОПЕК+, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]