Путин и саудовский наследный принц не обсуждали условия, при которых ОПЕК+ может нарастить добычу для стабилизации цен - Песков

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд не обсуждали условия, при которых ОПЕК+ может временно нарастить добычу нефти для стабилизации цен на рынке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не обсуждалось", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин и наследный принц ранее в среду провели телефонный разговор.