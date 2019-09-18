SOCAR в IV квартале 2019г планирует экспортировать по трубопроводу Баку-Новороссийск 330 тыс. тонн нефти

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНФАР) в четвертом квартале 2019 года направит на экспорт по трубопроводу Баку-Новороссийск 330 тыс. тонн нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с графиком.

«Азербайджан планирует транспортировать в направлении Новороссийска в IV-ом квартале 330 тыс. тонн нефти», - заявил источник.

Как сообщалось по данным ФГБУ "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" в январе-августе 2019 года по системе компании "Транснефть" транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск составил 409,4 тыс. тонн, в том числе в августе - 79,98 тыс. тонн.

Ранее со ссылкой на вице-президента АК "Транснефть" Сергея Андронова сообщалось, что заявка от SOCAR на третий квартал на прокачку поступила в объеме 320 тыс. тонн. Годовой объем, ранее заявленный компанией на уровне 1,3 млн тонн, остался без изменений.

Как сообщалось, SOCAR с 3 июля возобновила экспорт по нефтепроводу Баку-Новороссийск после остановки в марте 2019 года в связи с плановыми ремонтными работами на трубопроводе.

По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", SOCAR в 2018 году экспортировала по нефтепроводу Баку–Новороссийск 1 млн 212,7 тыс. тонн нефти.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Н.Аббасова