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Дальнее зарубежье 18.09.2019 15:26

94-летний экс-президент США Картер полагает, что уже в 80 лет он бы не справился с должностью лидера страны

Бывший президент США Джимми Картер заявил, что не смог бы справиться с обязанностями главы государства уже в возрасте 80 лет, сообщает в среду агентство Associated Press.

"Я надеюсь, что есть какие-то возрастные ограничения. Если бы мне было 80 лет, то не думаю, что смог бы выполнять обязанности, когда я был президентом", - сказал Картер, которому 1 октября исполнится 95 лет.

Агентство Associated Press со своей стороны отмечает, что если в ходе президентских выборов 2020 года в США победу одержит либо бывший вице-президент Джо Байден, либо сенатор Берни Сандерс, то во время их президентского срока им исполнится 80 лет.

Выступая в Центре Картера в Атланте, Джимми Картер отмечал, что пост президента США требует "проявлять гибкость ума", в частности, по международным вопросам.

"Ты должен уметь переходить с одной темы на другую, сосредотачиваться на каждой, а затем собирать всю информацию... Я не думаю, что в возрасте 80 лет справлялся бы с теми проблемами, с которыми, будучи президентом, я сталкивался во внешней политике", - отметил Картер.

Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года. Нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении участвовать в них и выражал уверенность в том, что ему удастся одержать победу. Он называл своими основными соперниками сенаторов Берни Сандерса и Джо Байдена.

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Тэги: США, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ВОЗРАСТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]