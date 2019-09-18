Два полицейских погибли и двое ранены в теракте на юге Афганистана, в теракте на востоке страны ранены семь человек

По меньшей мере, два полицейских погибли и два других получили ранения в результате теракта в среду утром в южной афганской провинции Гильменд, сообщают афганские СМИ со ссылкой на органы безопасности.

Взрывное устройство было заложено в машину командующего силами полиции района Вашир, сам он был ранен при взрыве.

Гильменд считается одной из наиболее неспокойных провинций Афганистана, где активно действует движение "Талибан" .

В тот же день, по сообщениям местных СМИ, четверо боевиков напали на центр выдачи удостоверений личности в городе Джелалабаде, административном центре восточной афганской провинции Нангархар.

Нападению предшествовал взрыв у входа в административное учреждение, который совершил террорист-смертник.

Как передает афганское телевидение, афганские военные вступили в перестрелку с боевиками.

По данным местных властей, по меньшей мере, семь человек получили ранения и были доставлены в госпиталь.

Никто пока не взял на себя ответственность за эти теракты.

Накануне талибы взяли на себя ответственность за два теракта. Взрыв прогремел в Кабуле рядом с министерством обороны Афганистана, еще одно взрывное устройство террорист-смертник привел в действие в городе Чарикар в провинции Парван, где в это время проходила предвыборная встреча действующего президента Афганистана Ашрафа Гани. В результате этих двух терактов около 50 человек погибли и более 80 получили ранения.

В августе талибы призвали жителей Афганистана не ходить на президентские выборы 28 сентября, а также связанные с ними мероприятия, так как они могут стать целью атаки движения.

Среди претендентов в президенты Афганистана - 16 кандидатов, в том числе нынешний глава государства Гани, действующий премьер Абдулла Абдулла.