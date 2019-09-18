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ТЭК 18.09.2019 15:55

Нефть продолжает снижаться, Brent подешевела до $64,3 за баррель

Нефтяной рынок продолжает снижение после резкого спада накануне на ожиданиях восстановления добычи в Саудовской Аравии.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:39 подешевели на $0,25 (0,39%) - до $64,30 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,36 (0,61%) - до $58,98 за баррель.

Во вторник обе марки подешевели более чем на 5% на заявлениях представителей Саудовской Аравии о том, что страна может восстановить максимальные мощности по нефтедобыче до 11 млн баррелей в сутки до конца сентября. При этом реальная добыча будет поддерживаться на уровне 9,8 млн б/с.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии Абделя Азиза бен Сальмана Аль Сауда, страна сумела полностью восстановить поставки энергоносителей, нарушенные атакой на объекты Saudi Aramco в ночь на 14 сентября.

Тем временем аналитики Goldman Sachs подтвердили ранее высказанное мнение о том, что на мировом рынке достаточно ресурсов для компенсации резкого сокращения добычи в Саудовской Аравии без использования стратегических резервов стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Между тем Американский институт нефти (API) во вторник обнародовал отчет, указавший на повышение товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 592 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики страны опубликует в среду, и эксперты ожидают, что они укажут на падение запасов нефти на 2 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]