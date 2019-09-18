Алиев высоко оценивает политическое взаимодействие между Азербайджаном и Беларусью

Президент Азербайджана Ильхам Алиев убежден, что позитивная динамика в отношениях с Беларусью сохранится и в будущем.
Алиев в среду в Баку принял секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася, сообщает сайт глав государства.
«Уровень нашего политического взаимодействия очень высок. Наши отношения насыщены глубоким содержанием и нацелены на результат. Отличительной чертой наших отношений является то, что мы принимаем решения, определяем пути их решения и видим результаты»,- сказал Алиев в ходе встречи.
«Я думаю, что эта позитивная динамика сохранится и в будущем, отношения будут успешно развиваться и пойдут на пользу нашим странам и народам»,- добавил он.
Президент отметил, Баку и Минск имеют «хороший прогресс в торгово-экономической сфере, осуществляют совместные проекты, сотрудничество в сфере безопасности, в том числе военно-техническое сотрудничество».
Он подчеркнул, что визит главы Совбеза Беларуси в Азербайджан «является хорошей возможностью для обсуждения вызывающих взаимный интерес вопросов».
«Уверен, что ваш этот визит внесет вклад в дальнейшее развитие наших отношений»,- сказал Алиев.
Ф.Исазаде
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