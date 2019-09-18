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Внешняя политика 18.09.2019 16:05

Алиев высоко оценивает политическое взаимодействие между Азербайджаном и Беларусью

Президент Азербайджана Ильхам Алиев убежден, что позитивная динамика в отношениях с Беларусью сохранится и в будущем.

Алиев в среду в Баку принял секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася, сообщает сайт глав государства.

«Уровень нашего политического взаимодействия очень высок. Наши отношения насыщены глубоким содержанием и нацелены на результат. Отличительной чертой наших отношений является то, что мы принимаем решения, определяем пути их решения и видим результаты»,- сказал Алиев в ходе встречи.

«Я думаю, что эта позитивная динамика сохранится и в будущем, отношения будут успешно развиваться и пойдут на пользу нашим странам и народам»,- добавил он.

Президент отметил, Баку и Минск имеют «хороший прогресс в торгово-экономической сфере, осуществляют совместные проекты, сотрудничество в сфере безопасности, в том числе военно-техническое сотрудничество».

Он подчеркнул, что визит главы Совбеза Беларуси в Азербайджан «является хорошей возможностью для обсуждения вызывающих взаимный интерес вопросов».

«Уверен, что ваш этот визит внесет вклад в дальнейшее развитие наших отношений»,- сказал Алиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, БЕЛАРУСЬ, СОВБЕЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]