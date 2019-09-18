Число задержанных в Японском море браконьеров из КНДР достигло 161 человека

После инцидента в Японском море российские пограничники задержали более 160 граждан браконьеров из Северной Кореи, а также рыболовные шхуны, орудия лова и уже добытые морские ресурсы.
"В результате скоординированных действий сил береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения, пограничниками задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова, незаконно добытые морские биоресурсы. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь", - сообщили "Интерфаксу" в Центре общественный связей ФСБ России.
В ведомстве также отметили, что нарушители доставляются в порт Находка для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.
Кроме того, в ФСБ отметили, что "состояние здоровья четырех раненых сотрудников пограничного управления удовлетворительное, угрозы их жизни нет".
Накануне в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) в ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали северокорейские шхуны и граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел. В ФСБ сообщили, что экипаж одной из шхун совершил вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения.
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