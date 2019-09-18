Литовский суд начал рассмотрение жалобы российского активиста Горского на отказ в убежище

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) в среду приступил к рассмотрению жалобы российского активиста Юрия Горского, приехавшего в Литву два года назад, в связи с отказом в предоставлении ему политического убежища, сообщает агентство BNS.
Между тем, как уточнила BNS представитель суда Неринга Лукошявичене, рассмотрение дела отложено до 9 октября.
По ее словам, Горский обжаловал решение суда первой инстанции, которым ему было отказано в предоставлении убежища.
Ранее Департамент миграции (ДМ) дважды отклонил просьбу представляющегося националистом россиянина относительно убежища.
Обоснованность этого решения на прошлой неделе подтвердил Вильнюсский окружной административный суд.
Ни представители ДМ, ни представители суда не комментируют содержание дела, аргументируя секретностью предоставленной разведкой информации и защитой личных данных.
Горский ранее утверждал, что не получает информации о том, каким образом он представляет угрозу для национальной безопасности Литвы.
Первый раз ДМ отказался предоставить россиянину убежище в мае прошлого года с учетом информации, предоставленной разведкой.
Впоследствии в результате судебного разбирательства Главный административный суд Литвы указал пересмотреть просьбу Горского.
В первом решении ДМ цитировались утверждения Департамента госбезопасности (ДГБ), что Горский поддерживал контакты с российскими разведывательными ведомствами, а его действие в Литве имеет признаки проведения в жизнь российской политики.
Между тем неправительственная организация Freedom House охарактеризовала россиянина как контролируемого Кремлем провокатора, лишь имитирующего оппозиционную деятельность.
В ответ на это Горский говорит, что эти утверждения лишены оснований и были созданы его политическими конкурентами, российскими оппозиционными политиками в Литве и на Украине, а также одним блогером.
Горский прибыл в Литву в июле 2017 года, он утверждает, что сбежал из-под домашнего ареста в России. Правоохранительные органы России подозревают, что Горский во время националистических маршей публично призывал к экстремистской деятельности. Активист значится в списке российских экстремистов.
Сам Горский утверждает, что дело против него носит политический характер, а Москва хочет расправиться с ним из-за его общественной деятельности.
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