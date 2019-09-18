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18.09.2019 16:11

В Баку прошла встреча, посвященная 80-летию начала Второй мировой войны

18 сентября 2019 года в Военно-историческом музее Азербайджана состоялась тематическая встреча, посвященная 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Она была организована совместно с представительством Россотрудничества в Азербайджане - Российским информационно-культурным центром в Баку и Советом ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики.

К участникам встречи обратились Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников и начальник Военно-исторического музея Азербайджана полковник Азизага Гани-заде.

Начальник музея представил доклад, в котором всесторонне осветил тему «Азербайджан и Вторая мировая война».

Затем состоялся просмотр документального фильма «Как началась Вторая мировая война» (РИА «Новости», 2012 год).

Посетители ознакомились с экспозицией Военно-исторического музея.

Во встрече приняли участие сотрудники Посольства России и представительства Россотрудничества в Азербайджане, ответственные лица Министерства обороны Азербайджанской Республики, Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил, представители общественных организаций, организаций российских соотечественников, СМИ Азербайджана.

В завершении встречи выступил ансамбль песни и пляски военно-идеологического и культурного центра имени Ази Асланова Министерства обороны Азербайджана.

Накануне в Российском информационно-культурном центре в Баку состоялось открытие выставки «В борьбе против нацизма мы были вместе», рассказывающей о вкладе республик СССР в Победу над фашизмом во Второй мировой войне.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]