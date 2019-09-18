Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8811 RUR   0.0264 GBR   2.1227 TRY   0.2982

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.34 -3.56 Brent 64.55 -4.47

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 18.09.2019 20:24

EDF не видит необходимости в приостановке работы АЭС из-за ранее выявленных проблем

Французская энергетическая компания Electricite de France (EDF) не считает необходимым приостановить работу атомных реакторов из-за ранее выявленных отклонений от технических стандартов при установке оборудования.

"На данном этапе технической проверки EDF полагает, что обнаруженные отклонения не оказывают негативного влияния на пригодность реакторов к эксплуатации и не требуют принятия немедленных мер", - говорится в пресс-релизе компании.

EDF обнаружила отклонения в плане температурных диапазонов при термической обработке сварных швов парогенераторов. Это касается 16 парогенераторов в шести работающих реакторах, установленных на пяти АЭС во Франции, а также четырех установленных компонентов в еще не запущенных реакторах и трех парогенераторов, которые еще не были установлены.

Указанное оборудование произведено дочерним подразделением Framatome.

Котировки акций EDF растут на 3,7% в ходе торгов в среду. С начала года капитализация компании снизилась на 22%, до 31,58 млрд евро.

EDF управляет более 70 ядерными реакторами, в том числе 58 во Франции, и входит в число крупнейших в мире операторов АЭС. Кроме того, EDF принадлежат пакеты акций генерирующих компаний во многих странах Европы, в США, Бразилии, Чили, Мексике, Китае, Индии, Марокко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ЭНЕРГОКОМПАНИЯ, РЕАКТОРЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]