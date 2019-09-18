Экс-руководитель администрации президента Казахстана назначен госсекретарем

Государственным секретарем Казахстана назначен Крымбек Кушербаев.

Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщила в среду его пресс-служба.

Вместе с тем Кушербаев освобожден от должности руководителя администрации президента Казахстана.

Ранее глава государства освободил от должности госсекретаря Марата Тажина в связи с его "переходом на другую работу".

64-летний Кушербаев в разные годы работал акимом, заместителем премьер-министра, советником президента Казахстана, министром образования, культуры и здравоохранения, министром образования и науки. Также с 2003 по 2006 год работал послом Казахстана в России, в Финляндии и Армении по совместительству.