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СНГ 18.09.2019 19:43

Экс-руководитель администрации президента Казахстана назначен госсекретарем

Государственным секретарем Казахстана назначен Крымбек Кушербаев.

Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщила в среду его пресс-служба.

Вместе с тем Кушербаев освобожден от должности руководителя администрации президента Казахстана.

Ранее глава государства освободил от должности госсекретаря Марата Тажина в связи с его "переходом на другую работу".

64-летний Кушербаев в разные годы работал акимом, заместителем премьер-министра, советником президента Казахстана, министром образования, культуры и здравоохранения, министром образования и науки. Также с 2003 по 2006 год работал послом Казахстана в России, в Финляндии и Армении по совместительству.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГОССЕКРЕТАРЬ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]