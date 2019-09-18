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Дальнее зарубежье 18.09.2019 20:12

Власти Германии на год продлили участие страны в коалиции против ИГ

Правительство ФРГ одобрило на год продление мандата немецких военных на участие в международной коалиции против террористической группировки ИГ , сообщает в среду агентство Associated Press.

Таким образом, бундесвер продолжит тренировать вооруженные силы Ирака до 31 октября 2020 года.

Представитель кабинета министров Германии Ульрике Деммер в свою очередь заявила, что работа международной коалиции приносит плоды в борьбе с ИГ. При этом решение Берлина продлить участие в коалиции направлено на то, чтобы успехи коалиции подорваны не были, отметила она.

В миссии участвуют 700 военнослужащих ФРГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ФРГ, ИРАК, КОАЛИЦИЯ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]