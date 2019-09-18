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СНГ 18.09.2019 17:27

Киев допускает введение миротворцев при провале минских соглашений - МИД

Украина рассматривает введение миротворческой миссии на восток страны как один из возможных шагов в ситуации, если не удастся достичь урегулирования в Донбассе с помощью минских договоренностей, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"В этом наше предложение - попробовать решить нашу ситуацию на основе тех минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия", - сказал он на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом в среду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, МИД, ДОНБАСС, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]