Киев допускает введение миротворцев при провале минских соглашений - МИД

Украина рассматривает введение миротворческой миссии на восток страны как один из возможных шагов в ситуации, если не удастся достичь урегулирования в Донбассе с помощью минских договоренностей, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"В этом наше предложение - попробовать решить нашу ситуацию на основе тех минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия", - сказал он на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом в среду.