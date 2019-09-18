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СНГ 18.09.2019 20:28

Вашингтон передал Москве 16 похищенных в 1990-е годы указов Николая II

Посол США в России Джон Хантсман передал российской стороне 16 указов императора Николая II от 1905-1914 гг., похищенных из российских архивов в начале 1990-х годов.

"В настоящее время отношения России и США переживают кризис доверия. Доверие находится на таком низком уровне, что нет лучшего способа, чтобы его создать, чем делать именно такие шаги", - сказал Хантсман в среду, выступая на церемонии передачи документов.

Документы были обнаружены в результате расследования, проведённого министерством внутренней безопасности США.

Хантсман отметил, что Россия и США сотрудничают во многих областях в правоохранительной сфере, включая противодействие терроризму, борьбу с незаконным оборотом наркотиков и преступлениями против детей.

"Представители наших правоохранительных служб регулярно встречаются для обмена информацией во благо наших стран", - сказал посол.

Он подчеркнул, что "рядовые американцы испытывают глубокое чувство уважения к истории России", и выразил надежду, что и "рядовые россияне правильно смогут интерпретировать этот важный шаг, который сделан в знак уважения перед российской стороной".

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Тэги: США, РОССИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]