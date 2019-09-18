Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8811 RUR   0.0264 GBR   2.1227 TRY   0.2982

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.34 -3.56 Brent 64.55 -4.47

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.09.2019 17:42

Сменился глава МИД Казахстана

Новым министром иностранных дел Казахстана назначен Мухтар Тлеуберди, занимавший до этого пост первого замглавы внешнеполитического ведомства.

Соответствующий указ, подписанный в среду президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, размещен на сайте главы государства.

"Назначить Тлеуберди Мухтара Бескенулы Министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в тексте указа.

Другим указом Токаев назначил занимавшего до этого пост главы МИД Бейбута Атамкулова министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Атамкулов занимал пост министра иностранных дел Казахстана с 26 декабря 2018 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


Казахстан предлагает в короткие сроки подготовить соглашение по методике установления прямых исходных линий на Каспии - МИД Второе заседание рабочей группы высокого уровня по Каспию состоится 16-17 апреля в Нур-Султане - МИД Казахстана Председателя ОБСЕ Лайчака 7-8 апреля ждут с визитом в Казахстане Экс-глава МИД Казахстана Абдрахманов назначен послом в Швецию - указ Казахстан делает ставку на прагматичное сотрудничество в условиях современных вызовов - глава МИД Казахстан расширит участие в миротворческих операциях ООН - постпред

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]