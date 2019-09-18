Сменился глава МИД Казахстана

Новым министром иностранных дел Казахстана назначен Мухтар Тлеуберди, занимавший до этого пост первого замглавы внешнеполитического ведомства.
Соответствующий указ, подписанный в среду президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, размещен на сайте главы государства.
"Назначить Тлеуберди Мухтара Бескенулы Министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в тексте указа.
Другим указом Токаев назначил занимавшего до этого пост главы МИД Бейбута Атамкулова министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Атамкулов занимал пост министра иностранных дел Казахстана с 26 декабря 2018 года.
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