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Дальнее зарубежье 18.09.2019 21:02

Переговоры между правительством Афганистана и талибами остаются единственным путем продвижения к миру в стране - Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила соболезнования президенту Афганистана Ашрафу Гани в связи с терактом в городе Чарикар и заявила, что переговоры между правительством и движением "Талибан" остаются единственным путем продвижения к миру.

"Высказав сожаление по поводу приостановки мирных переговоров между США и талибами и межафганского диалога, высокий представитель ЕС (по иностранным делам - ИФ) подчеркнула, что прямые мирные переговоры между правительством и талибами остаются единственным путем продвижения к прочному миру со сбалансированным соглашением в пользу всех афганцев, которое будет сопровождаться прекращением огня", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе Европейской внешнеполитической службой (ЕВС) по итогу телефонного разговора Могерини и Гани.

В документе отмечается, что "в этом контексте высокий представитель подтвердила, что ЕС продолжит оказывать поддержку афганскому народу". Могерини подчеркнула "важность всеобъемлющего процесса установления мира и примирения под управлением самих афганцев". Глава европейской дипломатии считает, что это проложило бы путь к миру и процветанию в стране.

Она также указала на важность предстоящих в Афганистане выборов.

"После неудачи в переговорах между США и талибами и в межафганском диалоге выборы нужны как никогда. По этой причине Федерика Могерини выразила надежду, что президентские выборы 28 сентября пройдут в спокойной, справедливой и прозрачной обстановке", - сказано в коммюнике ЕВС.

Как сообщалось, в городе Чарикар афганской провинции Парван при террористическом взрыве во время выступления президента страны Гани десятки людей погибли и получили ранения.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики движения "Талибан".

В августе талибы призвали жителей Афганистана не ходить на президентские выборы 28 сентября, а также связанные с ними мероприятия, так как они могут стать целью атаки движения.

Среди претендентов в президенты Афганистана - 16 кандидатов, в том числе нынешний глава государства Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла.

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Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ


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