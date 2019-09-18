Азербайджан готов обменять военнопленных Армении на азербайджанских заложников, заявляют в Баку

Баку готов обменять двух армянских военнопленных, находящихся под арестом в Азербайджане на двух азербайджанских заложников, удерживаемых армянской стороной.

«Мы готовы обменять Карена Казаярна и Араика Казаряна на Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева»,- говорится в сообщении Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Госкомиссия отмечает, что соответствующее обращение о готовности обмена было направлено в соответствующие международные структуры 11 сентября 2019 года.

Ведомство отмечает, что Баку неоднократно подчеркивал свою принципиальную позицию по обмену удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» неоднократно была выражена на встречах лидеров двух стран при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также встрече глав МИД двух стран, в том числе в ходе обсуждений Госкомиссии с соответствующими международными организациями.

«Вновь доводим до сведения, что наша страна всегда следует нормам и принципам международного гуманитарного права и расценивает состоявшийся между Россией и Украиной обмен пленными 7 сентября текущего года, как акт гуманизма. В соответствии с этим примером гуманизма, еще раз подтверждаем свою приверженность скорейшему освобождению пленных-заложников между Азербайджаном и Арменией по тому же принципу»,- говорится в сообщении.

К.Казарян задержан азербайджанскими военнослужащими в середине июля 2018 года. Он обвиняется в преступлениях против Азербайджана. Следствие направило его дело в соответствующую судебную инстанцию.

А.Казарян задержан азербайджанскими военнослужащими в Физулинском направлении карабахского фронта 12 августа. Он добровольно перешел линию соприкосновения войск Азербайджана и Армении.

Азербайджанцы Гулиев и гражданин России Аскеров удерживаются Арменией в Нагорном Карабахе. Они были взяты в заложники в июле 2014 года вооруженными силами Армении на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Третий азербайджанец, Гасан Гасанов, был убит.

Т.н. «суд» сепаратистского режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Несмотря на многочисленные призывы официального Баку, Ереван не идет на обмен пленными и задержанными двумя сторонами лиц по принципу «всех на всех».

Официальный Баку направил обращение в Международный комитет красного креста, датированное от 29 апреля 2016 года, в котором предлагает разработать проект соглашения о незамедлительном обмене содержащихся на данный момент с обеих сторон лиц по принципу «всех на всех».

Азербайджанская сторона в своем обращении также предложила обмен возможными в будущем плененными и взятыми в заложники лицами, в том числе телами погибших в течении трех дней.

Ф.Исазаде