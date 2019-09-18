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18.09.2019 19:16

Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения

Нахчиванский автомобильный завод (НАЗ) в первом полугодии 2020 года наладит производство новых автомобилей различного назначения и мотоциклов.

«На первичном этапе предусматривается налаживание производственной линии новых марок и моделей автомобилей различного назначения, мотоциклов»,- сообщает государственное информагентство Азертадж.

По его информации, на данном этапе контрольные работы будут осуществляться специалистами из-за рубежа. Участие в процессе местных специалистов будет обеспечено на последующем этапе.

«Целью (производства автомобилей и мотоциклов – ИФ) является удовлетворение спроса местного рынка и организация экспорта произведенных транспортных средств»,- отмечается в информации.

Агентство отмечает, что в реализации произведенных транспортных средств также предусматривается продажа на льготных условиях и сервисное обслуживание.

Соответствующие переговоры по налаживанию производства в НАЗ провел в рамках визита в Китай директор Группы коммерческих компаний «Cahan Holdinq» Вугар Аббасов с представителями Lifan Industrial Group, FAW Industrial Group.

Х.Насирзаде

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Тэги: НАХЧЫВАН, АВТОМОБИЛИ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]