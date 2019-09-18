Мэрия Баку получит 10 млн манатов на ремонт кровли 380 многоквартирных домов

Президент Ильхам Алиев распорядился о выделении 10 млн манатов на ремонт кровли 380 многоквартирных домов в Баку.

Средства на эти цели будут выделены Исполнительной власти Баку из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Соответствующие распоряжение Алиева опубликовано в среду на официальном сайте главы государства.

Ф.Исазаде