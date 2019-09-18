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Внутренняя политика 18.09.2019 19:44

Мэрия Баку получит 10 млн манатов на ремонт кровли 380 многоквартирных домов

Президент Ильхам Алиев распорядился о выделении 10 млн манатов на ремонт кровли 380 многоквартирных домов в Баку.

Средства на эти цели будут выделены Исполнительной власти Баку из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Соответствующие распоряжение Алиева опубликовано в среду на официальном сайте главы государства.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАКУ, ДОМА, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]