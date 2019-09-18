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Дальнее зарубежье 18.09.2019 21:27

Объекты саудовского нефтепрома атаковали 18 ракет и 7 беспилотников - Минобороны

Объекты саудовского нефтепрома были атакованы 18 беспилотниками и семью крылатыми ракетами, сообщил в среду на пресс-конференции в Эр-Рияде представитель минобороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики.

По его словам, объект саудовской нефтяной компании Aramco в Абкайке атаковали 18 беспилотников, также по нему нанесен удар четырьмя крылатыми ракетами, а объект в Хурайсе подвергся ударам трех крылатых ракет.

Комментируя происхождение этого вооружения, аль-Малики отметил, что существуют свидетельства того, что ракеты были произведены в 2019 году, предположительно, в Иране.

Он также заявил, что траектории подлета указывают, что они были выпущены с северного направления, то есть с той стороны, где, в частности, находится Иран. В то же время представитель саудовского Минобороны заявил, что выяснение точных мест пуска продолжается.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЕПРОМ, АТАКИ, ДЕТАЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]