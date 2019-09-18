Объекты саудовского нефтепрома атаковали 18 ракет и 7 беспилотников - Минобороны

Объекты саудовского нефтепрома были атакованы 18 беспилотниками и семью крылатыми ракетами, сообщил в среду на пресс-конференции в Эр-Рияде представитель минобороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики.
По его словам, объект саудовской нефтяной компании Aramco в Абкайке атаковали 18 беспилотников, также по нему нанесен удар четырьмя крылатыми ракетами, а объект в Хурайсе подвергся ударам трех крылатых ракет.
Комментируя происхождение этого вооружения, аль-Малики отметил, что существуют свидетельства того, что ракеты были произведены в 2019 году, предположительно, в Иране.
Он также заявил, что траектории подлета указывают, что они были выпущены с северного направления, то есть с той стороны, где, в частности, находится Иран. В то же время представитель саудовского Минобороны заявил, что выяснение точных мест пуска продолжается.
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