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Дальнее зарубежье 18.09.2019 21:43

Эр-Рияд не знает точно, откуда атаковали нефтяные объекты

Саудовским военным пока неизвестна точка запуска крылатых ракет и беспилотников, использовавшихся в ходе атаки на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco, заявил по итогам расследования инцидента представитель Минобороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики.

"Прямо сейчас мы работаем над тем, чтобы узнать точное место запуска (ракет и беспилотников - ИФ)", - сказал он.

При этом он выразил уверенность в том, что следствию в итоге удастся это установить.

Также он пояснил, что использовавшиеся при атаке беспилотники по дальности действия превосходили аппараты, имеющиеся в распоряжении йеменских повстанцев-хуситов, с которыми ведет борьбу арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, НАПАДЕНИЯ, ЗАПУСК, ПОИСКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]