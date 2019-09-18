Эр-Рияд не знает точно, откуда атаковали нефтяные объекты

Саудовским военным пока неизвестна точка запуска крылатых ракет и беспилотников, использовавшихся в ходе атаки на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco, заявил по итогам расследования инцидента представитель Минобороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики.
"Прямо сейчас мы работаем над тем, чтобы узнать точное место запуска (ракет и беспилотников - ИФ)", - сказал он.
При этом он выразил уверенность в том, что следствию в итоге удастся это установить.
Также он пояснил, что использовавшиеся при атаке беспилотники по дальности действия превосходили аппараты, имеющиеся в распоряжении йеменских повстанцев-хуситов, с которыми ведет борьбу арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.
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