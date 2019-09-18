Усиление санкционного давления США на Иран является актом экономического терроризма - Зариф

Экономическим терроризмом в отношении Ирана назвал в среду министр иностранных дел республики Джавад Зариф планы президента США Дональда Трампа продолжать санкционное давление на Тегеран.

"Президент Трамп, расширяя экономическую войну США против Тегерана, распорядился значительно усилить санкции в отношении Ирана. Это указывает на то, что США намеренно нацеливаются на обычных граждан. Экономический терроризм незаконен и негуманен", - написал Зариф твиттере, сопроводив твит призывами: "Остановите войну и террор, безопасность для всех".

Президент США ранее в среду заявил, что распорядился значительно усилить санкции против Тегерана. "Я только что поручил главе Минфина (Стивену Мнучину - ИФ) в значительной степени усилить санкции против Ирана", - написал Трамп в твиттере.

Эти слова американского лидера прозвучали на фоне недавней атаки беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены Ираном или Ираком.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

СВПД был принят Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 в Вене после 10 лет переговоров. Сделка призвана гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций. 18 октября СВПД вступил в силу.