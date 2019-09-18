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Регион 18.09.2019 21:17

Работа глав спецслужбы и полиции Армении не удовлетворяла Пашиняна - аппарат премьера

Директор Службы национальной безопасности и начальник полиции Армении Артур Ванецян и Валерий Осипян лишились постов из-за недовольства премьера Никола Пашиняна их работой.

"Деятельность Ванецяна и Осипяна не удовлетворяла премьер-министра. Это причина отставок", - сказал руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян журналистам.

Он отметил, что на заседании правления возглавляемой премьером партии "Гражданский договор" вечером в среду не обсуждались возможные кандидатуры на пост директора СНБ и главы полиции.

Осипян в среду был снят с должности указом президента страны Армена Саркисяна.

Об ожидающейся отставке Осипяна в минувший вторник сообщили ряд местных СМИ, отметив, что вопрос обсуждался на заседании Совета безопасности Армении.

"На заседании был разговор также о необходимости разблокирования полицией закрытых экологами и активистами дорог, ведущих к Амулсарскому золотоносному месторождению", - отмечалось в публикациях.

По данным СМИ, Осипян выразил сомнение, что операция по разблокированию дорог может пройти гладко, обрисовал опасности применения силы против активистов.

На это последовали возражения премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Премьер заявил, что, если начальник полиции не в состоянии, тогда операцией займется командующий войсками полиции Ваге Казарян, чья кандидатура также рассматривается на пост директора Службы нацбезопасности. Разговор в накаленной обстановке привел к тому, что Осипян представил заявление об отставке", - говорится в сообщениях.

В минувший понедельник Ванецян заявил о своей отставке. После этого он выступил с заявлением, отметив, что свое решение "в сложившейся ситуации и в контексте будущего развития событий" считает самым предпочитаемым и самым обоснованным вариантом служения Армении. Он заявил, что его отставка должна стать сигналом руководству Армении о необходимости отказаться от хаотичных и стихийных решений.

"Стихийность принятия решений, хаос действий, неспособность отличить приоритетное от второстепенного - не тот путь, который ведет к реализации целей. Это не имеет ничего общего с достоинством офицера. Погоны офицера и подобный процесс развитий несовместимы. Пусть моя отставка станет отрезвляющим сигналом: "Остановись", а во всех остальных вариантах победит долг перед родиной", - заявил Ванецян.

Ранее Пашинян попросил экологов и активистов, протестующих против эксплуатации Амулсарского золотоносного месторождения, разблокировать ведущие к нему дороги.

Он отметил, что никаких правовых оснований для запрета на эксплуатацию Амулсарского месторождения у правительства нет.

Амулсарское месторождение является вторым по величине месторождением золота в Армении, расположено на юго-востоке страны, в 13 километрах от курортного города Джермук.

Освоением месторождения занимается британская компания Lydian Inernational. Компания основана в Великобритании в 2005 году и является единственным акционером армянского ЗАО "Геотим", которое получило поисково-оценочную лицензию на Амулсар в 2006 году. Основными акционерами Lydian являются IFC, Европейский банк реконструкции и развития и Newmont Mining Corporation.

Lydian Inernational инвестировал в проект $400 млн.

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Тэги: АРМЕНИЯ, СИЛОВИКИ, ОТСТАВКИ, ПРИЧИНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]