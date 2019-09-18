Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8811 RUR   0.0264 GBR   2.1227 TRY   0.2982

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.34 -3.56 Brent 64.55 -4.47

Погода в Баку

  ночь день

Регион 18.09.2019 22:16

Помпео намерен создать коалицию по сдерживанию Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео будет работать над созданием коалиции по сдерживанию действий Ирана, сообщил в среду в своем Twitter сопровождающий его в поездке в Саудовскую Аравию журналист американского телеканала ABC News.

По его данным, перед посадкой в саудовском городе Джидда Помпео заявил, что он будет "работать над созданием коалиции для разработки плана по сдерживанию" Ирана и "использованием инфраструктуры и ресурсов таким образом, чтобы такие атаки были менее успешными".

Ранее сообщалось, что госсекретарь США прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.

Ожидается, что он проведет встречу с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и обсудит с ним недавние атаки на объекты саудовской нефтяной компании Aramco.

Ранее в среду представитель Минобороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики заявил, что Иран причастен к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии, а само нападение произведено с северного направления, где в частности находится и Иран, а не с юга, со стороны Йемена, где действуют боевики-хуситы, взявшие на себя ответственность за атаки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, СДЕРЖИВАНИЕ, КОАЛИЦИЯ


Похожие новости


США введут "значительные" санкции в отношении Ирана в течение 48 часов, но о войне речь не идет - Трамп Трамп заявляет, что поручил Минфину США существенно усилить санкции против Ирана Рухани и Зариф могут пропустить Генассамблею ООН, так как пока не получили визы США вместе с партнерами прорабатывают реакцию на атаки в Саудовской Аравии - шеф Пентагона Переговоров Тегерана с Вашингтоном не будет ни на каком уровне - верховный лидер Ирана Трамп заявил, что не готов к встрече с Ираном без предварительных условий

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]