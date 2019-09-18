Хуситы угрожают новыми ударами по ОАЭ

Йеменские повстанцы-хуситы угрожают нанести удары по Объединенным Арабским Эмиратам, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на представителя повстанцев.

По его словам, у хуситов есть "десятки целей" в ОАЭ, которые "могут быть атакованы в любое время".

Он также заявил, что хуситы использовали "другие беспилотники, чтобы основные беспилотники могли достичь целей" во время атак 14 сентября на нефтяные предприятия Саудовской Аравии.

Ответственность за нападение взяли на себя хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.