Глава МИД Франции сомневается в ответственности йеменских хуситов за удары по саудовским нефтяным объектам

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан усомнился в данных об ответственности йеменских мятежников-хуситов за атаки на саудовские нефтяные объекты.

"Повстанцы-хуситы заявили, что это они осуществили эту операцию, но данное утверждение заслуживает относительно мало доверия", - сказал Ле Дриан в четверг в эфире телеканала CNEWS.

Он напомнил, что Саудовская Аравия инициировала международное расследование, чтобы установить, кто несет ответственность за эти нападения. Министр отметил, что Франция отправит своих экспертов для участия в этом расследовании.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. По версии саудовской стороны, против нее использовали как беспилотники, так и крылатые ракеты.

США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.