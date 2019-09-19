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Дальнее зарубежье 19.09.2019 14:15

Глава МИД Франции сомневается в ответственности йеменских хуситов за удары по саудовским нефтяным объектам

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан усомнился в данных об ответственности йеменских мятежников-хуситов за атаки на саудовские нефтяные объекты.

"Повстанцы-хуситы заявили, что это они осуществили эту операцию, но данное утверждение заслуживает относительно мало доверия", - сказал Ле Дриан в четверг в эфире телеканала CNEWS.

Он напомнил, что Саудовская Аравия инициировала международное расследование, чтобы установить, кто несет ответственность за эти нападения. Министр отметил, что Франция отправит своих экспертов для участия в этом расследовании.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. По версии саудовской стороны, против нее использовали как беспилотники, так и крылатые ракеты.

США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, САУДАРАВИЯ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]