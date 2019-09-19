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Дальнее зарубежье 19.09.2019 15:03

Премьер Финляндии предложил дать Джонсону 11 дней на передачу плана по Brexit

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне призвал Великобританию до конца сентября представить Брюсселю свои предложения по Brexit, сообщает финская государственная телерадиокомпания "Юле".

"Борису Джонсону пора внести письменные предложения, если такие существуют. Если не получим предложений к концу сентября, тогда времени (на их обсуждение - ИФ) уже не будет", - сказал Ринне журналистам в Париже.

Ринне подчеркнул, что такой же позиции придерживается президент Франции Эмманюэль Макрон, с которым он проводил встречу во Франции.

Финляндия в настоящее время является председателем совета ЕС.

По словам премьера Финляндии, Джонсону необходимо сделать какие-либо конкретные предложения, чтобы срок Brexit перенесли с планируемой даты 31 октября. Сам Джонсон неоднократно заявлял, что Великобритания покинет ЕС именно 31 октября, неважно, достигнет ли Лондон договоренностей с Брюсселем, или нет.

Также Ринне заявил, что ЕС, как и прежде, не настроен на то, чтобы вносить изменения в подписанное предыдущим британским правительством соглашение. Джонсон, в свою очередь, желает, чтобы в соглашение внесли изменения по ирландской границе, пункту, который не устраивает членов британского парламента.

Ринне намерен сообщить о согласованном с Макроном сроке для Великобритании председателю Европейского совета Дональду Туску.

Для того, чтобы решение по сроку было принято окончательно, требуется согласия лидеров 25 других стран ЕС, отмечает телеканал Sky News. Если такое решение будет принято, то Джонсон получит гораздо меньше времени на принятие решения по Brexit, чем он планировал, сообщает телеканал. Джонсон рассчитывал, что предельным сроком для него станет саммит ЕС 17 октября, отмечает Sky News.

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Тэги: ЕС, ФИНЛЯНДИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]