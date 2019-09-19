Премьер Финляндии предложил дать Джонсону 11 дней на передачу плана по Brexit

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне призвал Великобританию до конца сентября представить Брюсселю свои предложения по Brexit, сообщает финская государственная телерадиокомпания "Юле".
"Борису Джонсону пора внести письменные предложения, если такие существуют. Если не получим предложений к концу сентября, тогда времени (на их обсуждение - ИФ) уже не будет", - сказал Ринне журналистам в Париже.
Ринне подчеркнул, что такой же позиции придерживается президент Франции Эмманюэль Макрон, с которым он проводил встречу во Франции.
Финляндия в настоящее время является председателем совета ЕС.
По словам премьера Финляндии, Джонсону необходимо сделать какие-либо конкретные предложения, чтобы срок Brexit перенесли с планируемой даты 31 октября. Сам Джонсон неоднократно заявлял, что Великобритания покинет ЕС именно 31 октября, неважно, достигнет ли Лондон договоренностей с Брюсселем, или нет.
Также Ринне заявил, что ЕС, как и прежде, не настроен на то, чтобы вносить изменения в подписанное предыдущим британским правительством соглашение. Джонсон, в свою очередь, желает, чтобы в соглашение внесли изменения по ирландской границе, пункту, который не устраивает членов британского парламента.
Ринне намерен сообщить о согласованном с Макроном сроке для Великобритании председателю Европейского совета Дональду Туску.
Для того, чтобы решение по сроку было принято окончательно, требуется согласия лидеров 25 других стран ЕС, отмечает телеканал Sky News. Если такое решение будет принято, то Джонсон получит гораздо меньше времени на принятие решения по Brexit, чем он планировал, сообщает телеканал. Джонсон рассчитывал, что предельным сроком для него станет саммит ЕС 17 октября, отмечает Sky News.
Каракас предлагает Вашингтону восстановить дипотношения - вице-президент Венесуэлы
Совбезы Азербайджана и Беларуси подписали план взаимодействия на 2 года
МИД: Азербайджан единственная платформа в мире успешного сотрудничества РФ, США, Ирана и Запада
Саудовская Аравия в июле увеличила экспорт и снизила добычу нефти - JODI
Азербайджан и Таджикистан в октябре планируют провести очередное заседание МПК
Добыча в Азербайджане в 2020г превысит 40 млрд кубометров, в 2021г – 45 млрд кубометров - глава Минэнерго
Сборная Азербайджана сохранила позиции в рейтинге ФИФА
Петербург примет в 2021 году финал Лиги чемпионов
Минтруда до конца 2019 года сдаст в эксплуатацию пансионат для инвалидов в пригороде Баку
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook