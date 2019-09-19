Глава суда ЕАЭС предлагает сформулировать и внедрить евразийский правопорядок

Председатель суда ЕАЭС Жолымбет Баишев считает необходимым сформулировать и в перспективе использовать на практике понятие и инструменты евразийского правопорядка по аналогии с правом Евросоюза.

"Как известно, Европейский союз утверждает европейский правопорядок. В Евразийском экономическом союзе можно было бы говорить не только о праве союза, но и евразийском правопорядке. Но этот термин также требует раскрытия и содержательного наполнения", - сказал Баишев, выступая на проходящей в Минске конференции суда ЕАЭС.

Он констатировал, что "договор о союзе (ЕАЭС - ИФ) не содержит дефиницию понятия "право союза", восполнить этот пробел - неотложная задача научного сообщества и юридической науки".

Юрист пояснил, что в настоящее время решения наднациональных органов ЕАЭС не являются обязательными для исполнения. "Сам союз как организация не является носителем государственной власти и не обладает аппаратом принуждения. Таким образом, в классическом понимании права не может применяться для определения термина "право союза", - сказал он.

По его мнению, формирования юридически обязательного права союза является важнейшей задачей интеграционного объединения. "Существующие исследования права ЕАЭС, в отличие от права Европейского союза, в основном фрагментарны и затрагивают отдельные аспекты регулирования, в то время как архиважным является комплексное изучение права союза как единой диалектически развивающейся системы", - подчеркнул Баишев.