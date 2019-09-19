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СНГ 19.09.2019 14:34

Глава суда ЕАЭС предлагает сформулировать и внедрить евразийский правопорядок

Председатель суда ЕАЭС Жолымбет Баишев считает необходимым сформулировать и в перспективе использовать на практике понятие и инструменты евразийского правопорядка по аналогии с правом Евросоюза.

"Как известно, Европейский союз утверждает европейский правопорядок. В Евразийском экономическом союзе можно было бы говорить не только о праве союза, но и евразийском правопорядке. Но этот термин также требует раскрытия и содержательного наполнения", - сказал Баишев, выступая на проходящей в Минске конференции суда ЕАЭС.

Он констатировал, что "договор о союзе (ЕАЭС - ИФ) не содержит дефиницию понятия "право союза", восполнить этот пробел - неотложная задача научного сообщества и юридической науки".

Юрист пояснил, что в настоящее время решения наднациональных органов ЕАЭС не являются обязательными для исполнения. "Сам союз как организация не является носителем государственной власти и не обладает аппаратом принуждения. Таким образом, в классическом понимании права не может применяться для определения термина "право союза", - сказал он.

По его мнению, формирования юридически обязательного права союза является важнейшей задачей интеграционного объединения. "Существующие исследования права ЕАЭС, в отличие от права Европейского союза, в основном фрагментарны и затрагивают отдельные аспекты регулирования, в то время как архиважным является комплексное изучение права союза как единой диалектически развивающейся системы", - подчеркнул Баишев.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]