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Дальнее зарубежье 19.09.2019 14:45

Нетаньяху призвал оппозицию к формированию правительства национального единства в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг призвал оппозиционную партию "Кахоль-Лаван" сформировать правительства национального единства, пишет The Jerusalem Post.

"У нас нет оснований для третьих выборов. Я против этого. От нас сейчас требуется широкое правительство национального единства", - цитирует газета его слова.

"У нас нет выбора, кроме как сформировать широкое правительство национального единства. Настолько широкое, насколько возможно. Оно должно быть сформировано из всех тех, кто заботится о государстве Израиль", - подчеркнул Нетаньяху.

Нетаньяху отметил, что он обещал своим избирателям перед выборами сформировать правое правительство, однако их результаты не позволяют этого сделать.

"К несчастью, результаты выборов показали, что это невозможно. Общество не смогло решить в пользу одного из двух блоков", - сказал он.

Также премьер призвал лидера "Кахоль-Лаван" Бени Ганца встретиться с ним и как можно скорее начать процесс формирования коалиции. "Народ ждет от нас, от обоих нас, чтобы мы продемонстрировали ответственность и действовали сообща", - добавил Нетаньяху.

Повторные досрочные выборы состоялись в Израиле 17 сентября. Окончательные результаты пока не объявлены, однако известно, что правящая партия "Ликуд" и оппозиционная "Кахоль-лаван" набирают примерно одинаковое количество голосов.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, НЕТАНЬЯХУ, ОППОЗИЦИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]