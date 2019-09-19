Ирак не собирается покупать российские С-400 - посол

Багдад и Москва не ведут переговоры о покупке С-400, этот вопрос никогда не поднимался, заявил в четверг посол Ирака в РФ Хайдар Хади.
"Не было и нет в настоящее время никаких переговоров между правительством Ирака и правительством России по поводу приобретения С-400. Есть сотрудничество в военной сфере, это известно. Но что касается С-400, этот вопрос не поднимался совершенно ни в прошлом, ни в настоящее время", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
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