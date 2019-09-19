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Дальнее зарубежье 19.09.2019 15:16

Ирак не собирается покупать российские С-400 - посол

Багдад и Москва не ведут переговоры о покупке С-400, этот вопрос никогда не поднимался, заявил в четверг посол Ирака в РФ Хайдар Хади.

"Не было и нет в настоящее время никаких переговоров между правительством Ирака и правительством России по поводу приобретения С-400. Есть сотрудничество в военной сфере, это известно. Но что касается С-400, этот вопрос не поднимался совершенно ни в прошлом, ни в настоящее время", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ИРАК, С/400, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]